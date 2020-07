Alstom, inaugurata estensione metropolitana Route 2020 di Dubai (Di martedì 14 luglio 2020) (Teleborsa) – L’estensione della Metro Route 2020 di Dubai è stata completata e Alstom si congratula con la Dubai’s Roads and Transport Authority (RTA). Questo iconico progetto, spiega in una nota il gruppo industriale francese, è stato inaugurato ufficialmente il 7 luglio 2020 alla presenza di H.H. Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vicepresidente e Primo Ministro degli Emirati Arabi Uniti e Ruler dell’Emirato di Dubai. Alla cerimonia hanno partecipato in videoconferenza anche Henri Poupart-Lafarge, CEO e Presidente del consiglio di amministrazione di Alstom, e il top management del consorzio ExpoLink. Il progetto della nuova linea, iniziato nel luglio 2016, è stato realizzato dal ... Leggi su quifinanza

