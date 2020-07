Zaia dice di avere le prove che il virus serbo è più violento di quello autoctono (Di lunedì 13 luglio 2020) Prima i (virus) serbi. Pare, infatti, che in Veneto Luca Zaia abbia fatto sequenziare i virus contratti dai pazienti positivi che erano stati contagiati in Serbia. L’esito è stato comunicato quest’oggi in conferenza stampa presso la sede della protezione civile del Veneto. Il governatore ha detto che quando in Veneto si sono presentati i primi casi di coronavirus di importazione dalla Serbia (l’esempio dell’imprenditore di Vicenza ha fatto scuola da questo punto di vista) «senza dir nulla a nessuno» ha chiesto di isolare il virus serbo e di analizzarlo. LEGGI ANCHE > Incredibile Zaia sui cinesi: «Li abbiamo visti tutti mangiare i topi vivi» VIDEO Luca Zaia virus ... Leggi su giornalettismo

