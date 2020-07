Will Smith: "Parlare ancora con mia moglie è un miracolo" (Di lunedì 13 luglio 2020) Will Smith ha ammesso che, dopo la momentanea separazione, Parlare ancora con la moglie Jada Pinkett Smith, è un miracolo. Will Smith ha definito "un miracolo" il fatto che sia tornato a Parlare con la moglie Jada Pinkett Smith dopo la momentanea separazione della coppia e la relazione di lei col musicista August Alsina. Nel corso del talk show condotto da Jada Pinkett Smith, Red Table Talk, la coppia, sposata dal 1997, ha condiviso il proprio privato. Ecco cosa ha dichiarato Will Smith alla moglie: "Non ero sicuro che ti avrei parlato ancora. Il fatto che sono ... Leggi su movieplayer

