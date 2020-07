Undead Unluck sempre più in alto | Jump Highlights (Di lunedì 13 luglio 2020) In una settimana in cui sono assenti i giganti One Piece e MHA, i nuovi manga la fanno da padrone su Shonen Jump. Undead Unluck è protagonista di una parabola ascendente, e i lettori premiano Time Paradox Ghostwriter e Ayakashi Triangle La rivista Weekly Shonen Jump ha dovuto affrontare due grandi assenze questa settimana. Infatti, oltre alla già annunciata pausa di One Piece, anche My Hero Academia si è dovuto fermare. In quest’ultimo caso la pausa è stata presa senza preavviso: infatti, Kohei Horikoshi e il suo staff avrebbero trovato inaspettate difficoltà ad adattarsi alle nuove modalità di lavoro imposte dalle misure anticovid. Campo libero per il manga sportivo Haikiu!!, quindi, che ottiene la copertina mentre si avvia alla sua conclusione, settimana prossima. Ma ... Leggi su tuttotek

In una settimana in cui sono assenti i giganti One Piece e MHA, i nuovi manga la fanno da padrone su Shonen Jump. Undead Unluck è protagonista di una parabola ascendente, e i lettori premiano Time

