Tottenham, grave lutto per Serge Aurier: ucciso in una sparatoria il fratello Cristopher (Di lunedì 13 luglio 2020) Serge Aurier piange la scomparsa del fratello Cristopher, ucciso in seguito ad una sparatoria alle prime luci dell’alba di oggi. Una notizia terribile per il difensore del Tottenham, scioccato nell’apprendere la morte del proprio congiunto, ucciso da una persona che risulta essere al momento ancora in fuga. Julian Finney/Getty ImagesA confermarne il decesso anche un portavoce della polizia francese a Europe 1, che ha rivelato come i fatti si siano verificati alle 5 di questa mattina, in una zona industriale della periferia di Tolosa. Ferito all’addome da un colpo di pistola, Cristopher Aurier è stato subito trasferito in ospedale, dove però ... Leggi su sportfair

