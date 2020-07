Temptation Island raddoppia, confermata l'edizione con Alessia Marcuzzi a settembre - (Di lunedì 13 luglio 2020) Novella Toloni Il reality dei sentimenti raddoppia e fa capolino nel palinsesto autunnale di Canale 5. A condurre la versione fatta da coppie non famose e vip sempre la Marcuzzi, chiacchieratissima protagonista dei gossip estivi Non una ma ben due edizioni di Temptation Island terranno incollati allo schermo i telespettatori di questa strana estate 2020. Gli ottimi ascolti dell'edizione attualmente in corso - condotta da Filippo Bisciglia - sono così incoraggianti da aver spinto Mediaset e la produzione a rilanciare e puntare, come già era successo lo scorso anno, sul bis. E se vale il detto "squadra che vince non si cambia", alla conduzione ci sarà nuovamente Alessia Marcuzzi. La chiacchierata conduttrice, al centro del triangolo ... Leggi su ilgiornale

