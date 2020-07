Serie A, l’Inter ritrova la vittoria in rimonta: Torino battuto 3-1 (Di lunedì 13 luglio 2020) Serie A, i risultati di lunedì 13 luglio 2020. Nel Monday Night l’Inter supera il Torino 3-1 e si rilancia in classifica. ROMA – Serie A, i risultati di lunedì 13 luglio 2020. La trentaduesima giornata si è completata con la vittoria dell’Inter in casa contro il Torino con il risultato di 3-1. Serie A, i risultati di lunedì 13 luglio 2020 Di seguito i risultati delle sfide di Serie A di lunedì 13 luglio 2020, sfide valide per la trentaduesima giornata. (CLASSIFICA e INFO STREAMING) Inter-Torino 2-1 Mv Bologna 02/11/2019 – campionato di calcio Serie A / Bologna-Inter / foto Massimiliano Vitez/Image Sport nella foto: Antonio ConteSerie A, ... Leggi su newsmondo

