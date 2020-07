Scomparsa: che fine ha fatto la Granduchessa Anastasia? (Di lunedì 13 luglio 2020) Il 17 luglio 1918, in una cittadina ai confini estremi di quella che era ormai la Russia comunista, si consumò un crimine che tutt’oggi suscita fascino, suggestione e sentimenti contrastanti. Il luogo in questione è Ekaterinburg in Siberia, capolinea per l’ultima famiglia imperiale russa. Dopo un periodo di detenzione sempre più stringente, il Soviet degli Urali, decise di giustiziare la famiglia e gli ultimi servitori rimasti, per paura che questi fossero tratti in salvo dall’esercito dei Bianchi sempre più vicino. Nel giro di qualche giorno il comandante di Casa Ipatiev (detta la “casa a destinazione speciale”), Jakov Jurovskij, organizzò dettagliatamente le fasi non solo dell’esecuzione, ma anche del futuro smaltimento dei corpi. Nella notte fra il 16 e il 17 luglio, a mezzanotte circa, la famiglia, il Dottor ... Leggi su bufale

Ultime Notizie dalla rete : Scomparsa che Scomparsa: che fine ha fatto la Granduchessa Anastasia? Bufale.net La morte di Gianluca e Flavio è un segnale: questa realtà deve cambiare e tocca a noi

Un altro giorno è trascorso ma Terni resta violentemente sconvolta dalla scomparsa dei suoi due giovani figli. La morte di Gianluca e Flavio è una ferita aperta che ha duramente segnato una comunità ...

ANNIVERSARIO. Il cardinale Biffi? Sempre autoironico e autentico cultore di Pinocchio

E’ il ritratto che affiora - a cinque anni dalla scomparsa del cardinale e arcivescovo di Bologna Giacomo Biffi (1928-2015)- dai nitidi ricordi del domenicano e teologo di formazione tomista padre ...

