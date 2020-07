Saltare la corda, i 3 programmi di allenamento che bruciano più calorie (Di lunedì 13 luglio 2020) Saltare la corda è un esercizio facile da eseguire in ogni luogo ed è molto più divertente rispetto a salire sul tapis roulant per provare a fare mezz'ora di cardio. È un allenamento classico che non manca mai nelle palestre di pugilato di tutto il mondo. L’esempio di Rocky Balboa dovrebbe essere bastato a indurre ogni uomo a comprare una corda, anche se lo scopo non è affrontare sul ring un enorme gigante russo per aggiudicarsi il match del secolo. Rocky, Adonis Creed, Billy Hope (l'imbattuto campione del mondo dei pesi mediomassimi interpretato da Jake Gyllenhaal) e molti altri lottatori dei film e della vita reale, usano sempre la corda. Uno strumento che, ovviamente, non serve a colpire gli avversari ma è l’ingrediente fondamentale di un ... Leggi su gqitalia

Saltare con la corda sembra un esercizio semplice, ma di sicuro è uno dei più efficaci e adatto a chi odia il cardio tradizionale Saltare la corda è un esercizio facile da eseguire in ogni luogo ed è ...

