‘Romani gente de fogna’, bufera dopo il sonetto di Grillo alla Raggi: la Sindaca si dissocia (Di lunedì 13 luglio 2020) Ha suscitato non pochi malumori il “sonetto” che Beppe Grillo ha dedicato alla Sindaca di Roma, Virginia Raggi. L’autore della composizione incriminata è l’attivista del Movimento 5 Stelle, Franco Ferrari. Poi il post di Ferrari è stato condiviso da Grillo, che lo ha dedicato alla Raggi. Moltissimi cittadini romani si sono sentiti offesi dalle dichiarazioni scritte nel post, dove vengono definiti “gente de fogna” o ancora “monnezza de persone”. Anche la Sindaca Raggi, come alcuni grillini, ha preso le distanze le distanze dalle offese del poemetto. «Franco, grazie di cuore – scrive la Sindaca su ... Leggi su ilcorrieredellacitta

