Napoli | la chemio non ferma Cassandra Provino per “Amici” | “La mia ripartenza” VIDEO

Napoli – L'amore per la musica batte anche la leucemia. E' la splendida storia di Cassandra, una ragazza di Frattamaggiore che appena 20enne ha scoperto da un giorno all'altro di avere un tumore. Nonostante la chemioterapia ha scalfito il suo fisico la giovane non si è persa d'animo continuando a coltivare la sua passione. "Tutto è iniziato a gennaio – racconta la giovane a il Mattino – quando mi sono accorta di avere una ghiandola linfatica del collo un po' gonfia. All'inizio non ho ci ho dato molto peso, finché non ha raggiunto delle dimensioni notevoli, perciò mi sono rivolta al medico. Siamo andati più a fondo, eseguendo vari esami clinici che purtroppo hanno dato l'esito più malaugurato: avevo la ...

