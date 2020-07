Moviola, solo un errore per La Penna in Napoli-Milan (Di lunedì 13 luglio 2020) Milan-Napoli 2-2 La Penna, solo un errore: Theo era da espulsione Una partita da 7 in pagella, se non fosse per un errore che un arbitro che non gestisce come Federico La Penna non doveva fare: supera ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : #Moviola, solo un errore per La Penna in Napoli-Milan: Theo Hernandez era da espulsione. Ok il rigore e il doppio g… - dino_andreani : al club di sta cippa fanno la moviola solo col Milan? - marajukebox : @ClaudioZuliani Pistocchi prima ha twittato che col vecchio regolamento era facile decidere se era rigore o non rig… - luca_fun : @realvarriale @massimozampini @juventusfc Anche io vorrei vedere un vicedirettore di Rai sport imparziale che non f… - massimo61700856 : “eh la #Juventus ruba ci vorrebbe la moviola in campo” mettono la #VAR “eh era meglio prima”... fate pace col cerve… -