Mercato Vigna Clara, incendio in corso (Di lunedì 13 luglio 2020) Roma – Un incendio e’ divampato poco fa nel Mercato scoperto di piazza Luigi Diodati, non lontano dalla stazione di Vigna Clara a Roma. Le fiamme stanno interessando alcuni banchi del Mercato, in questo momento chiusi al pubblico. Alta la colonna di fumo. Sul posto si stanno recando i Vigili del fuoco. Leggi su romadailynews

Mercato Vigna Clara, incendio in corso RomaDailyNews

