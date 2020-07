Mattarella in visita storica alla foiba di Basovizza. Mano nella mano con Pahor (Di lunedì 13 luglio 2020) Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato oggi a Trieste dove ha incontrato il Presidente della Repubblica Slovena Borut Pahor e con lui ha deposto una corona presso la foiba di Basovizza e presso il monumento ai Caduti sloveni, che ricorda i quattro giovani antifascisti slavi condannati dal Tribunale speciale per la difesa dello Stato e fucilati dal regime il 6 settembre 1930 (Ferdo Bidovec, Fran Marusic, Zvonimir Milos e Alojz Valencic).I due Presidenti consegneranno poi, in Prefettura, l'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana e l’onorificenza slovena dell’Ordine per Meriti Eccezionali allo scrittore Boris Pahor. Inoltre sarà firmato un Protocollo d'intesa che prevede un percorso per la restituzione del ... Leggi su blogo

