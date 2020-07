Mattarella alla foiba Basovizza, mano nella mano con sloveno Pahor (Di lunedì 13 luglio 2020) Il Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella e l’omologo sloveno Borut Pahor si sono tenuti per mano a Trieste davanti alla foiba di Basovizza a Trieste. I due presidenti hanno osservato un minuto di silenzio e reso omaggio ai duemila italiani uccisi dai partigiani jugoslavi. mgg/mrv/red L'articolo Mattarella alla foiba Basovizza, mano nella mano con sloveno Pahor proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

