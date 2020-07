Maria De Filippi racconta dei sei test sierologici e del pulsometro con la paura di andare in onda (Foto) (Di lunedì 13 luglio 2020) Maria De Filippi anche grazie ai test sierologici abbiamo continuato a vederla in tv con i suoi programmi anche durante l’emergenza sanitaria, non si è mai fermata (Foto). Alla rivista Oggi ha però confessato che non è stato per niente semplice, ha avuto paura ma non poteva non proseguire. Nessuna imposizione, è stata lei a decidere in tutta libertà di continuare ad andare in onda. Il Serale di Amici, Amici Speciali con la raccolta fondi per la Protezione Civile, Uomini e Donne con una nuova versione, che a dire il vero non è piaciuta e poi Temptation Island. Non ha ancora registrato C’è posta per te ma la motivazione è ovvia: quel programma senza abbracci all’apertura della busta ... Leggi su ultimenotizieflash

