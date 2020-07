L’eritropoietina (l’ormone del doping) può aiutare contro Covid-19? (Di lunedì 13 luglio 2020) (foto: Jonathan Kitchen via Getty Images)L’eritropoietina (o Epo) è un ormone prodotto naturalmente dal nostro organismo e sintetizzata in laboratorio come farmaco utilizzato contro l’anemia. Oggi un gruppo di ricerca del Max Planck Institute di Medicina sperimentale a Gottinga ha mostrato che questa sostanza potrebbe essere efficace contro il nuovo coronavirus nel mitigare la progressione verso forme gravi e nel proteggere i pazienti da problemi neurologici a lungo termine che sono stati associati a Covid-19. Lo studio fornisce una prima ipotesi sul ruolo potenziale dell’eritropoietina ma non è un trial clinico su pazienti né uno studio su animali. Gli autori analizzano le prove precedenti, raccolte fino a maggio 2020, sia in studi su animali sia in pazienti con altre patologie, mostrando che per ... Leggi su wired

walterwhiteITA : L’eritropoietina (l’ormone del doping) può aiutare contro Covid-19? -

Ultime Notizie dalla rete : L’eritropoietina l’ormone Dialisi anche in vacanza, Città di Lecce Hospital rinnova il servizio di cura per i turisti Giornale di Puglia