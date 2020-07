Lecce-Fiorentina: probabili formazioni e dove vederla in tv (Di lunedì 13 luglio 2020) Il Lecce ospita la Fiorentina nel trentatreesimo turno del campionato di Serie A. Le due compagini arrivano da due pareggi, i salentini a Cagliari mentre i toscani nella partita casalinga con il Verona con la rete di Cutrone nell’ultima azione della gara. I giallorossi occupano il terz’ultimo posto della graduatoria e inseguono il Genoa lontano solo un punto. Pertanto la sfida di mercoledì assume un’importanza fondamentale per Liverani, artefice di un bel gioco durante tutto l’arco del campionato ma bisognosa ora di serrare le fila e portare a casa i punti necessari per evitare l’immediata retrocessione. Di contro, i toscani, dopo la sfuriata di Pradè delle ultime settimane, hanno raddrizzato sostanzialmente la classifica e possono utilizzare le ultime sfide per programmare il futuro. Le scelte del ... Leggi su sport.periodicodaily

FIRENZE – All’ultimo tuffo, novantaseiesimo e spiccioli, con il refolo di fiato che gli resta, Chiesa riesce a far filtrare il pallone giusto in area per Cutrone: che non sbaglia. E la Fiorentina conq ...

SSD carico: “A Cagliari un Lecce straordinario”

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani ... per le tante occasioni che avrebbero potuto sbloccare la partita. La Fiorentina, in casa, poi quella in trasferta con il Genoa. Dobbiamo farcela, ...

