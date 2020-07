Lazio, Lotito è una furia: può spedire squadra in ritiro se non batte l'Udinese (Di lunedì 13 luglio 2020) Il presidente della Lazio Claudio Lotito, spiega il Corriere dello Sport, non è per niente soddisfatto delle ultime prestazioni della sua squadra. Leggi su tuttonapoli

junews24com : Verso Juve-Lazio: la possibile soluzione drastica di Lotito - - Pall_Gonfiato : Mercato Lazio, Lotito farà piazza pulita: almeno in 8 andranno via - UgoBaroni : RT @CorSport: Caos #Lazio, #Lotito ora è pronto ad agire pesantemente - asrsupporter : RT @CorSport: Caos #Lazio, #Lotito ora è pronto ad agire pesantemente - lichaplate : RT @CorSport: Caos #Lazio, #Lotito ora è pronto ad agire pesantemente -