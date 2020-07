Lazio, i soliti problemi di Inzaghi: Leiva non si allena, Luiz Felipe spera (Di lunedì 13 luglio 2020) FORMELLO - L'infermeria non si svuota mai in casa Lazio. La settimana che porta alla sfida con l'Udinese si apre con un'altra grande assenza: Lucas Leiva . Il brasiliano nell'ultimo periodo si è ... Leggi su corrieredellosport

