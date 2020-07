L’attuario: dietro l’ombra di una professione semisconosciuta (Di lunedì 13 luglio 2020) “Si tratta di una professione affascinante in quanto costringe non solo ad immaginare il futuro ma a calcolarlo in modo rigoroso e quindi ad aumentare quel livello di certezza di cui abbiamo sempre più bisogno in questa società che alcuni definiscono appunto dell’Incertezza“. Così il prof. Zygmund Bauman ha descritto la professione attuariale, centrale nel mondo assicurativo e previdenziale. Il loro mestiere all’interno delle compagnie di assicurazione come degli enti pensionistici, riguarda molteplici aspetti, dal calcolo dei premi agli accantonamenti tecnici (riserve), e in ogni caso la valutazione dei rischi. L’attuario assume una carica quindi ad ampio raggio non limitandosi solo alla mera analisi dei “numeri”, ma estendendo i suoi orizzonti alla loro interpretazione, questa fondamentale ... Leggi su bufale

Noovyis : (L’attuario: dietro l’ombra di una professione semisconosciuta) Playhitmusic - -

Ultime Notizie dalla rete : L’attuario dietro «Il Covid-19 finirà a luglio in Italia»: le stime degli attuari Corriere della Sera