Firenze, 13 luglio 2020 " «Hanno iI muso cattivo, ma solo perchè devono difendersi dall'uomo». Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris , ha giustificato così l'espressione a gressiva del branco di ...

Ultime Notizie dalla rete : arte che L'arte che non ti aspetti: branco di lupi in piazza Pitti e Santissima Annunziata LA NAZIONE Ricordi: Paolo Conte a Valenza

L’occasione nasceva da un paio di telefonate tra i prefissi 0131 di Valenza e 0141 di Asti, tra due amici, Stefano Gotta e Paolo Conte, entrambi al telefono per concordare modalità, data e titolo ...

"Cecchetti tra le stelle", il cinema all'aperto torna con "La strada" e "Un americano a Roma"

1' di lettura 13/07/2020 - Seconda settimana per “Cecchetti tra le stelle”, la rassegna di arte e cinema all’aperto organizzata dall’Azienda dei Teatri di Civitanova Marche che celebra Federico ...

