Kelly Preston, è morta la moglie di John Travolta: aveva 57 anni (Di lunedì 13 luglio 2020) Kelly Preston, è morta la moglie di John Travolta: aveva 57 anni John Travolta ha perso sua moglie, Kelly Preston. La donna, 57 anni, era malata da tempo e lottava ormai da anni contro un tumore al seno. A dare la triste notizia è stato proprio l’attore via Instagram. “Con una pesantezza del cuore vi informo che la mia bellissima moglie Kelly ha perso la sua battaglia di due anni contro il cancro al seno. Ha combattuto con coraggio questa lotta, con l’amore e il sostegno di così tante persone. La mia famiglia ed io saremo sempre grati ai dottori ed ... Leggi su tpi

