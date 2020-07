Io e Te, duro scontro tra Diaco e Corinne Cléry: “Vuoi dire che dico bugie?” (Di lunedì 13 luglio 2020) Serena Grandi e Corinne Cléry, ospiti ad Io e Te, hanno rivissuto le loro vite: partendo dal marito in comune, Giuseppe Ercole, hanno raccontato inediti momenti felici e nuovi dettagli sul duro litigio al Grande Fratello Vip nel 2017. Il Faccia a faccia tra Pierluigi Diaco e le due ospiti è stato caratterizzato da un’onestà senza limiti: rivelazioni piccanti e duri scontri sono stati la prova di una lunga chiacchierata a cuore aperto. Serena e Corinne: una lunga amicizia Serena Grandi e Corinne Cléry sono nate lo stesso giorno – il 23 marzo – rispettivamente del 1958 e del 1950, ed hanno “condiviso” un marito: Giuseppe Ercole, sposato prima alla Grandi e successivamente con la Cléry. Sia Serena che Corinne ... Leggi su thesocialpost

