Insulti social tra Chef Rubio e David Parenzo: “Pir**”, “Disagiato vergognati” (Di lunedì 13 luglio 2020) Scontro social tra Chef Rubio e David Parenzo Ennesima rissa social tra Chef Rubio e un personaggio pubblico: questa volta si tratta di David Parenzo, che ha commentato un tweet polemico dell’ex cuoco tv. “Il regime sionista, razzista, fascista, imperialista, antisemita israeliano offre spettacoli vergognosi ai più. Però che ce frega a noi eh?”, ha scritto Rubio sul social. Il conduttore di “In onda” ha rilanciato il suo messaggio scrivendo: “Fermate ‘Chef’ Rubio. Sta diventando pericoloso per se… per gli altri no perché lo considerano tutti un p****”. A questo punto lui ... Leggi su tpi

SkySport : Insulti razzisti a Zaha, arrestato tifoso 12enne dell'Aston Villa - Adnkronos : #Covid, insulti all'infermiere di #Cremona dopo lo sfogo social - lodocomello : @AUniversale Ma quanto sei povero d'animo e di cervello? E per quanti minuti ti sei sentito figo per aver detto ste… - SecolodItalia1 : Covid, valanga di insulti all’infermiere dopo il suo sfogo sui social: «Fai schifo», «datti fuoco»… - RenatoCuttitta : RT @ItalyQanons: Adesso sarebbe anche colpa nostra... ROBA DA PAZZI. Luca Alini deve fare i conti con l’odio social dopo il post che nella… -