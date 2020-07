Francesca Tocca e Valentin Dumitru non si nascondono più: quanto amore (Di lunedì 13 luglio 2020) Francesca Tocca e Valentin Dumitru escono allo scoperto. Lei pubblica una stories su Instagram in compagnia del ballerino: ora è ufficiale Fonte instagram: @Valentinufficiale / @FrancescaToccaLa 31 enne Francesca Tocca e il 22 enne Valentin Dumitru escono finalmente allo scoperto. Dopo mesi di indiscrezioni, voci più disparate ed indizi social, la coppia si mostra su Instagram più felice che mai. Il primo ad ufficializzare è stato Dumitru che in una stories sul suo Instagram ha pubblicato un video mentre parla sorridente al cellulare con la didascalia: “Paparazzato dal mio cuore”, con tanto di tag a Francesca ... Leggi su chenews

