Foibe, quel gesto storico: mano nella mano a Basovizza (Di lunedì 13 luglio 2020) Elena Barlozzari Il presidente sloveno Borut Pahor e Sergio Mattarella in visita nei luoghi del ricordo: deposta corona di fiori sulla foiba di Basovizza e presso i lmonumento ai quattro fucilati dell Tigr È un evento storico quello che si sta consumando in queste ore a Trieste. È la prima nella storia del confine orientale che un presidente sloveno rende omaggio con il capo di Stato italiano alle vittime della foiba di Basovizza con una corona di fiori. Borut Pahor e Sergio Mattarella si sono recati anche al monumento ai quattro fucilati dell'Organizzazione Rivoluzionaria della Venezia Giulia, Tigr, per poi concludere la giornata in centro città, per siglare la cessione dell'ex hotel Balkan, incendiato nel 1920, alla minoranza slovena di Trieste. Le tappe nei luoghi del ... Leggi su ilgiornale

