Foibe, lo storico incontro tra Mattarella e Pahor a Basovizza (Di lunedì 13 luglio 2020) Sergio Mattarella e il presidente della Slovenia Borut Pahor a Trieste. Gli impegni e le dichiarazioni alla stampa dei Capi di Stato. Giornata storica a Trieste, dove il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontra il Presidente della Slovenia Borut Pahor. Trieste – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con il Presidente della Repubblica di Slovenia Borut Pahor, oggi 13 luglio 2020.. (Foto di Paolo Giandotti – Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica)Mattarella, “I nostri Paesi sono chiamati a collaborare ancor più strettamente” Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto sottolineare la stretta collaborazione che deve unire i due Paesi anche ... Leggi su newsmondo

tg2rai : Incontro storico, il capo dello Stato #Mattarella e il presidente sloveno #Paohr a #Basovizza in omaggio alle vitti… - alaterno : RT @PolScorr: Mentre il presidente #Putin sbandiera il suo revisionismo storico per creare tensioni, il Presidente #Mattarella ???? depone fi… - 57Davide : RT @PolScorr: Mentre il presidente #Putin sbandiera il suo revisionismo storico per creare tensioni, il Presidente #Mattarella ???? depone fi… - anaccordino : Foibe, lo storico incontro tra Mattarella e Pahor a Basovizza - rosapensierosa : RT @PolScorr: Mentre il presidente #Putin sbandiera il suo revisionismo storico per creare tensioni, il Presidente #Mattarella ???? depone fi… -