Fibromialgia | un nuovo farmaco aiuta a dormire

Fibromialgia: dallo studio registrativo RELIEF di fase III risultati anticipati su un nuovo farmaco per migliorare la qualità del sonno I risultati dello studio registrativo RELIEF di fase III su un candidato farmaco per il trattamento della Fibromialgia saranno anticipati al quarto trimestre 2020. Lo ha comunicato la compagnia biotech Tonix Pharmaceuticals che sta sviluppando…

La fibromialgia è una malattia di natura infiammatoria che colpisce il sistema muscolare. Dolori cronici, affaticamento, disturbi del sonno che colpiscono prevalentemente le donne. Un’attività corrett ...La fibromialgia affligge circa 1,5/2 milioni di italiani, non è considerata una malattia rara e non è riconosciuta come malattia cronica all’interno dei Livelli essenziali di assistenza (Lea). Soffrir ...