Far Cry 6: la Collector’s Edition includerà la replica di un lanciafiamme (Di lunedì 13 luglio 2020) Dopo l’Ubisoft Forward di ieri sera, Ubisoft ha condiviso nuove informazioni sulle varie edizioni speciali di Far Cry 6: Gold, Ultimate e Collector’s Ieri sera si è svolta la conferenza “Ubisoft Forward“, purtroppo abbastanza rovinata da vari leak che ne avevano anticipato praticamente tutto. Anche il sistema delle ricompense per gli spettatori ha avuto diversi problemi, ma la software house ha già promesso di distribuirle a chiunque abbia un account Ubisoft. A seguito della conferenza Ubisoft ha condiviso nuove informazioni sul prossimo Far Cry 6, tra cui i contenuti della Collector’s Edition e delle altre edizioni speciali. Far Cry 6: Gold Edition, Ultimate Edition e Collector’s Edition nelle nuove immagini Con una tabella Ubisoft mostra innanzitutto quali ... Leggi su tuttotek

