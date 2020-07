F1, GP Ungheria 2020: l’orario di partenza della gara di domenica 19 luglio (Di lunedì 13 luglio 2020) Alle ore 15:10 di domenica 19 luglio scatterà il Gran Premio d’Ungheria, terza tappa del Mondiale 2020 di Formula 1. Dopo il back-to-back in Austria prosegue la marcia del Circus passando dall’Hungaroring. Questa volta team e piloti affronteranno un tracciato con caratteristiche completamente differenti dal Red Bull Ring con una Ferrari pronta a portare aggiornamenti importanti per ridurre il gap dai top-team. Il GP d’Ungheria verrà trasmesso in diretta sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport F1, visibili in streaming attraverso le piattaforme Sky Go e Now Tv per gli abbonati al pacchetto sport. La gara verrà inoltre trasmessa in differita su TV8 a partire dalle ore 18:20. GP Ungheria – domenica 19 ... Leggi su sportface

angelopelloni : La Destra si conferma in Polonia con una vittoria di misura. Il fronte conservatore dell'Europa Orientale si consol… - Motorsport_IT : #F1 | F1 2020: gli orari TV di SKY e TV8 del GP di Ungheria - Maxsoit : Il programma del weekend in Ungheria - RobertoZucchi11 : Conte: chi mi paragona a Orban dice una stupidaggine - - F1Spazio : #Ferrari, aggiornamenti in Ungheria ma restano delle perplessità... -