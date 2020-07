Estorsione e camorra, Carabinieri arrestano 9 persone in Valle Caudina. (Di lunedì 13 luglio 2020) ANSA, - NAPOLI, 1 APRILE 2015 - Il comando provinciale dei Carabinieri di Benevento. In provincia di Benevento è in corso un'operazione dei Carabinieri per notificare 9 ordinanze di custodia cautelare ... Leggi su gazzettadiavellino

a_armaroli : @RoccoTodero Se esiste una strada legittima, e il contratto (la concessione) lo prevede dunque sicuramente lo è, e… - serenaserai : RT @O_Strunz: Fratello e nipote della Cirinnà in manette con accusa di usura, estorsione, camorra, minacce. Forse è per questo che non le p… - O_Strunz : Fratello e nipote della Cirinnà in manette con accusa di usura, estorsione, camorra, minacce. Forse è per questo ch… - lapennanicola65 : RT @LaNotiziaTweet: Camorra, nuovo colpo al clan #Senese. 28 arresti nella Capitale e in diverse province per estorsione, usura e riciclagg… - InvictusNon : CAMORRA: SCACCO AL CLAN SENESE, TRA ARRESTATI IL FRATELLO DELLA CIRINNA' -