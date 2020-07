De Laurentiis: «Osimhen e Callejon in ritiro a Castel Di Sangro? Chi lo sa…» (Di lunedì 13 luglio 2020) Aurelio De Laurentiis ha parlato anche di mercato durante la conferenza stampa di presentazione del ritiro a Castel Di Sangro Nella conferenza stampa di presentazione del ritiro del Napoli a Castel di Sangro, Aurelio De Laurentiis ha parlato anche brevemente di mercato. Le sue parole. Osimhen – «Se sarà in ritiro a Castel di Sangro? E chi lo sa, è questo il bello del calcio… Lui viene da un altro continente e ancora non ha un nuovo agente e vede comunque che si va in un bel posto come Castel di Sangro. A Napoli quando il nostro stadio era ancora un cesso ho portato squadre importanti, o no? Contro il parere di tutti, ... Leggi su calcionews24

