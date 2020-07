Cyberpunk 2077 avrà diversi tipi di pene tra cui scegliere ma solo una vagina: fioccano le polemiche per un tweet (Di lunedì 13 luglio 2020) CD Projekt RED, studio di sviluppo di Cyberpunk 2077, è stato più volte criticato per la creazione di personaggi unilaterali con una sorta di visione "caricaturale" dei transgender. In un recente dibattito tra l'account ufficiale ed i fan, la società è stata nuovamente incolpata, questa volta per la risposta ironica sulla scelta di inserire un solo tipo di vagina all'interno della personalizzazione del protagonista.Questa discussione è stata notata e riportata sul forum di ResetEra, dove la maggior parte degli utenti ha iniziato a criticare CDPR per il fatto di non aver voluto fornire una scelta di più tipi di vagine, cosa che ha fatto invece per i genitali maschili. Il tweet in questione è stato postato dopo la battuta di FIFA 78, ... Leggi su eurogamer

