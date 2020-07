Cristiano Ronaldo jr guida la moto d'acqua a 10 anni (Di lunedì 13 luglio 2020) Un tranquillo pomeriggio in famiglia potrebbe creare qualche grattacapo a Cristiano Ronaldo jr . Nei giorni scorsi, infatti, la sorella del campione portoghese, Elma Aveiro, aveva ripreso e postato ... Leggi su gazzetta

SquawkaNews : 16': Juventus 0-1 Atalanta 55': Juventus 1-1 Atalanta 81': Juventus 1-2 Atalanta 90': Juventus 2-2 Atalanta Cristi… - UEFAcom_it : ???? Cristiano Ronaldo ha segnato 60 goals in 83 partite con la maglia della Juventus ?? #UCL | @juventusfc - SofaScoreBR : Cristiano Ronaldo na Serie A em 2020: ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorentin… - imperialinter : RT @matpedrini: Fabiana Della Valle e Gianni Balzarini s'incontrano in un bar per parlare di Cristiano Ronaldo. - Realsammywurld : Cristiano Ronaldo recommend Bruno Fernandes. Lionel Messi recommend Griezmann?? Recommendation Award. C.Ronaldo - 1 L. Messi - 0 ???????????? -