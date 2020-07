Conte 'flirta' con "Angela", ma a Meseberg non la spunta (Di lunedì 13 luglio 2020) A pochissimi giorni ormai dal fatidico Consiglio europeo del 17 e 18 luglio, l’incontro di Giuseppe Conte con Angela Merkel nella elegante residenza tedesca di Meseberg, a 70km da Berlino, prometteva potenzialità di svolta nelle trattative sul recovery fund. E invece no. Nessun passo in avanti. Conte chiude così il suo tour per le capitali europee alla ricerca di un’intesa sugli strumenti anti-crisi da covid. Più volte in conferenza stampa, la cancelliera ammette: “Non so se raggiungeremo un accordo nel vertice di venerdì e sabato. Qui siamo solo in due, lì saremo 27 leader e serve l’unanimità… Sarei lieta se bastasse un vertice, ma può darsi che sia necessario incontrarci un’altra volta prima dell’estate”.Clima cordiale, ... Leggi su huffingtonpost

fax1974 : RT @angela__mauro: Conte 'flirta' con 'Angela', ma a Meseberg non la spunta. Il premier: 'Troppe condizionalità riducono l'efficacia' del #… - infoitinterno : Conte 'flirta' con 'Angela', ma a Meseberg non la spunta - BalboItalo1 : Conte 'flirta' con 'Angela', ma a Meseberg non la spunta - angela__mauro : Conte 'flirta' con 'Angela', ma a Meseberg non la spunta. Il premier: 'Troppe condizionalità riducono l'efficacia'… - HuffPostItalia : Conte 'flirta' con 'Angela', ma a Meseberg non la spunta -

Ultime Notizie dalla rete : Conte flirta Berlusconi flirta con Conte e manda in crisi il centrodestra Il Tempo Conte 'flirta' con "Angela", ma a Meseberg non la spunta

A pochissimi giorni ormai dal fatidico Consiglio europeo del 17 e 18 luglio, l’incontro di Giuseppe Conte con Angela Merkel nella elegante residenza tedesca di Meseberg, a 70km da Berlino, prometteva ...

Altro che totale fiducia degli italiani: sei su dieci bocciano l'operato del premier

Giuseppe Conte è ormai un generale senza truppe. Il capo del governo invoca (ancora) i pieni poteri. Per rimanere incollato alla poltrona di Palazzo Chigi. Ma il popolo italiano gli rifila una sberla.

A pochissimi giorni ormai dal fatidico Consiglio europeo del 17 e 18 luglio, l’incontro di Giuseppe Conte con Angela Merkel nella elegante residenza tedesca di Meseberg, a 70km da Berlino, prometteva ...Giuseppe Conte è ormai un generale senza truppe. Il capo del governo invoca (ancora) i pieni poteri. Per rimanere incollato alla poltrona di Palazzo Chigi. Ma il popolo italiano gli rifila una sberla.