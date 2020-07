Cercatore di funghi trovato in un corso d'acqua: inutili tutti i soccorsi, è morto (Di lunedì 13 luglio 2020) Un Cercatore di funghi italiano di 71 anni è stato trovato morto in un corso d'acqua al fondo di un piccolo dirupo sulle alture di Alpette, in frazione Nero, dagli uomini del soccorso alpino, nel ... Leggi su torinotoday

