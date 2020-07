Cava de’ Tirreni, si è conclusa ieri l’iniziativa “Connessioni Creative” (Di lunedì 13 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSi è conclusa ieri, nella splendida cornice dei Giardini del complesso monumentale di S. Giovanni ai Cava de’ Tirreni, l’iniziativa ” CONNESSIONI CREATIV E “. Il progetto sperimentale, ideato e diretto dalla danzaterapeuta Alba Pagano, si è svolto in collaborazione con L’Osservatorio Cittadino sulla Condizione delle Diverse Abilità presieduto dal dott. Vincenzo Prisco. Una settimana di laboratori in presenza, dopo tre mesi di lavoro on line (durante il periodo di lockdown dovuto al Covid 19), che ha coinvolto 20 persone con disabilità fisica e psichica del territorio. Presenti il sindaco Vincenzo Servalli, l’Assessore alle Politiche Sociali Antonella Garofalo, la Consigliera e Presidente della Commissione ... Leggi su anteprima24

