Borgo Zaccaria, l’antica chiesa ancora intatta: le immagini dall’interno (Di lunedì 13 luglio 2020) Ha suscitato non poche polemiche l’abbattimento di Borgo Zaccaria, il complesso del 700 che accoglieva anche una antica chiesa dedicata a San Francesco. Ad essere abbattuta, però è stata l’antica masseria e non la chiesa, sito religioso dal grande valore artistico storico e culturale. Siamo stati all’interno proprio della chiesa che appartiene ad una particella … L'articolo Borgo Zaccaria, l’antica chiesa ancora intatta: le immagini dall’interno Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

A Giugliano demolito un borgo del ‘700 per costruire villette private

Un borgo del ‘700 demolito a Giugliano in Campania: al suo posto saranno costruite villette private. Rabbia delle associazioni: il borgo infatti era stato costruito su un antico villaggio medievale ch ...

