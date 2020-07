Biffoni: "A settembre la scuola deve ripartire. Ma servono gli strumenti" (Di lunedì 13 luglio 2020) «A settembre si deve ripartire a scuola e non c'è discussione. La sfida non è se ripartire, ma come. Noi siamo pronti, ma dateci gli strumenti e le risorse per fare gli interventi. Capisco i poteri ... Leggi su lanazione

agenziaimpress : Rebus #scuola. @Biffoni @AnciToscana: «A settembre si deve ripartire, su linee guida noi sindaci siamo un po’ preoc… - simonegheri : RT @AnciToscana: Meeting sulla #scuola, Biffoni: non è pensabile che a settembre non possa ripartire il servizio scolastico. Dobbiamo però… - MattBiff : RT @AnciToscana: Meeting sulla #scuola, Biffoni: non è pensabile che a settembre non possa ripartire il servizio scolastico. Dobbiamo però… - AnciToscana : Meeting sulla #scuola, Biffoni: non è pensabile che a settembre non possa ripartire il servizio scolastico. Dobbiam… -

Ultime Notizie dalla rete : Biffoni settembre Biffoni: "A settembre la scuola deve ripartire. Ma servono gli strumenti" LA NAZIONE Biffoni: "A settembre la scuola deve ripartire. Ma servono gli strumenti"

Prato, 13 luglio 2020 - «A settembre si deve ripartire a scuola e non c'è discussione. La sfida non è se ripartire, ma come. Noi siamo pronti, ma dateci gli strumenti e le risorse per fare gli interve ...

Pronto applicativo della Regione Toscana per misurare il distanziamento nelle scuole

Appena terminati gli esami di maturità, focus sulla scuola, una serie di eventi per discutere di futuro e autonomia. Inaugurata nuova scuola a Ghivizzano (Lu). Grieco: “Un mattone per costruire il fut ...

Prato, 13 luglio 2020 - «A settembre si deve ripartire a scuola e non c'è discussione. La sfida non è se ripartire, ma come. Noi siamo pronti, ma dateci gli strumenti e le risorse per fare gli interve ...Appena terminati gli esami di maturità, focus sulla scuola, una serie di eventi per discutere di futuro e autonomia. Inaugurata nuova scuola a Ghivizzano (Lu). Grieco: “Un mattone per costruire il fut ...