Basket, Spadafora: “Piena solidarietà a Beatrice Ion, aggressione ripugnante” (Di lunedì 13 luglio 2020) “Piena solidarietà alla giovane Beatrice Ion, vittima di una aggressione ripugnante. La ragazza di origini rumene è nella nazionale italiana di Basket in carrozzina e, come lei stessa racconta, insieme alla sua famiglia è stata aggredita fisicamente e con insulti razzisti. Ora il padre ha uno zigomo rotto. Sono davvero dispiaciuto, spero che i responsabili vengano assicurati presto alla giustizia“. Questo il messaggio che il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha pubblicato su Facebook, esprimendo la propria vicinanza all’azzurra. “A questo si aggiunge il brutto episodio del team manager dell’Atalanta, per il quale si è già, giustamente, attivata la procura federale della FIGC” ha concluso il ministro. Leggi su sportface

