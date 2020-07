Autostrade, Zingaretti schiera il Pd con Conte: «Lettera Aspi deludente» (Di lunedì 13 luglio 2020) Nicola Zingaretti, segretario del Pd, fa asse con il premier Conte e schiera i dem sulla vicenda Autostrade. «La Lettera di Aspi al Governo è deludente e conferma ulteriormente... Leggi su ilmessaggero

MPenikas : LN Autostrade, anche Zingaretti sta con Conte. “La lettera di Aspi è deludente e conferma l’esigenza di un profondo… - GiordanoPB : Conte vuole togliere le autostrade a Benetton. Renzi e Zingaretti non vogliono. Chissà perché già immagino come andrà a finire... - StTamburrino : I M5S e Conte stanno facendo di tutto per scaricare sugli italiani i costi delle ristrutturazione di Autostrade par… - Roky99760738 : RT @Sparpagli: Attenzione autostrade e' una sceneggiata. La cosa certa, vera, la truffa e' l'onere di manutenzione che, anziche' sui benett… - elespaterlini1 : RT @Sparpagli: Attenzione autostrade e' una sceneggiata. La cosa certa, vera, la truffa e' l'onere di manutenzione che, anziche' sui benett… -