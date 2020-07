Autostrade, Atlantia: “Non abbiamo intenzione di uscire”. Renzi contro Conte sulla revoca: “La soluzione è Cdp”. Il titolo crolla in Borsa (Di lunedì 13 luglio 2020) L’ultima offerta di Autostrade per evitare la revoca è nuovamente irricevibile, uno “scherzo”. L’annuncio di Giuseppe Conte nell’intervista a Il Fatto Quotidiano apre il dibattito politico alla vigilia del Consiglio dei ministri in cui verrà sciolto il nodo del dossier sulla revoca. “Quando ho letto la proposta ho pensato a uno scherzo”, ha spiegato il premier definendo “paradossale” un affiancamento tra fondi pubblici e Benetton – la cui famiglia viene definita “tormentata” in un articolo del Corriere della Sera – nell’azionariato della concessionaria dopo il crollo del ponte Morandi, che provocò 43 vittime, e sottolineando che “non sacrifico il bene pubblico per i loro interessi”. Tra i ... Leggi su ilfattoquotidiano

