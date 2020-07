Assassin's Creed Valhalla e Watch Dogs Legion Q&A in diretta alle 14! Rispondiamo a tutte le vostre domande (Di lunedì 13 luglio 2020) Dopo l'Ubisoft Forward di ieri e la pubblicazione della nostra prova di Assassin's Creed Valhalla e della nostra prova di Watch Dogs Legion, è arrivato il momento di dedicare una diretta all'evento della compagnia francese e in particolare ai due titoli che abbiamo avuto l'occasione di provare con mano in questi giorni.Il nostro Lorenzo Mancosu ha giocato approfonditamente a entrambi i giochi ed è pronto a parlarvene in dettaglio rispondendo a domande e curiosità di ogni tipo in un'occasione da non perdere per scoprire i due attesissimi progetti in arrivo a fine anno su PC, PS4, Xbox One ma anche Stadia e ovviamente PS5 e Xbox Series X.Non vi resta che seguire la diretta sfruttando il player qui sotto o dirigendovi ... Leggi su eurogamer

