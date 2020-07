Anticipazioni Un posto al solo dal 13 al 17 luglio: Serena prende una decisione sul suo rapporto con Filippo (Di lunedì 13 luglio 2020) In seguito all’interruzione causata dal COVID-19, “Un posto al sole”, dopo 100 giorni, torna in onda, alle 20:45 su Raitre, con delle puntate inedite. Ecco cosa succederà questa settimana. Nella puntata di lunedì 13 luglio 2020, dopo l’ennesima discussione con Filippo, Serena prenderà una decisione improvvisa destinata a cambiare radicalmente i rapporti tra lei e l’ex marito. Intanto, continuano i problemi di Fabrizio al pastificio ed ai cantieri. L’uomo cercherà di ritrovare un pò di serenità almeno con Marina. I killer di di Mariano Tregara colpiscono con spietata determinazione. Nella puntata di martedì 14 luglio 2020, in Viola cresce la preoccupazione per ... Leggi su nonsolo.tv

