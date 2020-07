Vittime di aggressione razzista l'atleta paralimpica Beatrice Ion e suo padre (Di domenica 12 luglio 2020) “Voglio esprimere solidarietà e vicinanza a Beatrice Ion, atleta della nazionale italiana di basket in carrozzina, vittima insieme al padre, di una vergognosa aggressione fisica e verbale a sfondo razziale”. E’ quanto dichiara il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico Luca Pancalli a proposito dell’episodio che ha visto coinvolta l’azzurra e il padre. Davanti al cancello di casa, sono infatti rimasti Vittime di un’aggressione a sfondo razziale e discriminatorio. “Beatrice veste con orgoglio e impegno la maglia azzurra e vive nel nostro Paese da 16 anni. La sua denuncia fa rabbrividire. Agli insulti si sono aggiunte anche le offese riferite alla sua disabilità. E’ incredibile dover ... Leggi su huffingtonpost

Le Donatella vittime di un’aggressione : “Ci hanno offese e insultate” Le Donatella hanno dichiarato sul loro profilo Instagram di essere state aggredite verbalmente sotto casa per il modo in cui hanno parcheggiato l’auto. Le Donatella hanno annunciato sul loro profilo Instagram di essere state vittime di ...

HuffPostItalia : Vittime di aggressione razzista l'atleta paralimpica Beatrice Ion e suo padre - folucar : RT @Gianuvola: @ivanscalfarotto @manginobrioches @GiorgiaMeloni @FratellidItalia è un tuo limite. Per contro non si sente una parola di con… - Gianuvola : @ivanscalfarotto @manginobrioches @GiorgiaMeloni @FratellidItalia è un tuo limite. Per contro non si sente una paro… - primocanale : Aggressione omofoba, la Pro loco di Vernazza offre una vacanza alle vittime - infoitinterno : Aggressione omofoba, la Pro loco di Vernazza offre una vacanza alle vittime -

Ultime Notizie dalla rete : Vittime aggressione Vittime di aggressione razzista l'atleta paralimpica Beatrice Ion e suo padre L'HuffPost Aggressione razziale ad Ardea contro l’atleta del basket paralimpico Beatrice Ion

TERAMO. «Indignazione e rabbia per il vile atto di razzismo di cui è stata vittima l'atleta Beatrice Ion, aggredita ieri insieme a suo padre» ad Ardea (Roma). La esprime la Polisportiva Amicacci Giuli ...

Picchiati per uno sguardo di troppo: denunciato 20enne. È caccia ai complici

Il giovane, che era insieme ad altri ragazzi in corso di identificazione, ha aggredito per futili motivi alcuni coetanei in sosta davanti ad un noto bar di Via Petrarca. Motivo presunto dell’aggressio ...

TERAMO. «Indignazione e rabbia per il vile atto di razzismo di cui è stata vittima l'atleta Beatrice Ion, aggredita ieri insieme a suo padre» ad Ardea (Roma). La esprime la Polisportiva Amicacci Giuli ...Il giovane, che era insieme ad altri ragazzi in corso di identificazione, ha aggredito per futili motivi alcuni coetanei in sosta davanti ad un noto bar di Via Petrarca. Motivo presunto dell’aggressio ...