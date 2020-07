Uomini e Donne, pugnalato a morte volto noto del programma: aveva solo 32 anni (Di domenica 12 luglio 2020) Uomini e Donne, un ex del programma pugnalato a morte durante uno scontro. Tutte le sue foto a fine articolo. La tragica vicenda è avvenuta sabato a Valencia. Il giovane ha perso la vita a 32 anni. aveva partecipato al programma televisivo Uomini e Donne nel 2010. Ieri Daniel Menjibar è morto dopo essere stato pugnalato a Torrent, nelle vicinanze di Valencia. Quattro persone sono state recentemente arrestate per il coinvolgimento nella morte del giovane. Lutto a Uomini e Donne Uomini e Donne, un ex del programma televisivo muore a 32 anni pugnalato ... Leggi su howtodofor

