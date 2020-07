Smart working da Barbados, l’invito del primo ministro del paradiso tropicale (Di domenica 12 luglio 2020) Se con l’emergenza coronavirus si può lavorare in remoto, lo si può fare da qualsiasi parte del mondo, allora perché non scegliere la relocation in un paradiso naturale come l’isola di Barbados? Leggi su vanityfair

Corriere : Smart working nei Caraibi? La proposta delle Barbados: «Un anno di visto se venite qui» - MediasetTgcom24 : Smart working dalle Barbados: una proposta da sogno dal governo dell'isola #smartworkding - fanpage : Un'idea geniale non trovate? - teresacapitanio : RT @MasciTini: Ma la regione Lazio che fa? Decine di casi al giorno, pochissime prove e migliaia di bengalesi lasciati uscire da Fiumicino… - MasciTini : Ma la regione Lazio che fa? Decine di casi al giorno, pochissime prove e migliaia di bengalesi lasciati uscire da F… -