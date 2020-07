Sistemi di amministrazione e controllo nelle S.p.a. (Di domenica 12 luglio 2020) I diversi modelli di amministrazione e controlloIl sistema tradizionaleIl sistema dualisticoIl sistema monisticoI diversi modelli di amministrazione e controlloTorna su La riforma del diritto societario del 2003 ha introdotto nel nostro ordinamento due nuovi modelli di gestione e controllo nelle società per azioni, accanto al sistema tradizionale. Quest'ultimo, come noto, è costituito dalla presenza di un organo di gestione, rappresentato da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione, e da un organo di controllo (il collegio sindacale): si tratta di due organi con funzioni definite e competenze ben separate. Nei Sistemi introdotti dalla riforma, il sistema monistico e il sistema dualistico, queste ... Leggi su studiocataldi

