Scherzi a parte torna a dicembre su Canale 5 (Anteprima Blogo) (Di domenica 12 luglio 2020) L'ultima edizione è stata nel 2018 con la conduzione di Paolo Bonolis, che tre anni prima aveva realizzato due speciali insieme al team delle Iene. Scherzi a parte, uno dei titoli più celebri dell'intrattenimento di Mediaset sta per tornare in televisione.Si starebbe infatti pensando di produrre una nuova serie di questo programma tenuto a battesimo nel 1992 su Italia 1 da Teo Teocoli e Gene Gnocchi. Il programma per ora è stato appoggiato nella serata del venerdì di Canale 5 da dicembre dopo la conclusione del Grande fratello vip 5. Scherzi a parte torna a dicembre su Canale 5 (Anteprima Blogo) pubblicato su TVBlog.it 12 luglio 2020 11:14. Leggi su blogo

Mes - Zingaretti non vuole scherzi da parte dei "compagni" di governo Nicola Zingaretti, segretario del Partito Democratico, in vista del Mes lancia un appello ai "compagni" di governo: niente indugi

Calcio – Mastella: "Niente scherzi al Benevento. Stadio? Aprirlo in parte" Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Una lunga intervista rilasciata ai microfoni di TMW Radio per fare il punto sul coronavirus, parlare di politica e, naturalmente, di Calcio. Clemente Mastella, sindaco di Benevento, è stato intervistato.

Ascolti tv 8 maggio: Scherzi a parte in replica batte Carlo Conti - Insinna mette sotto Bonolis Chi avrà vinto tra Canale 5 e Rai Uno? Gli Ascolti tv di ieri sera, venerdì 8 maggio sono concentrati principalmente sulle due reti ammiraglie della televisione italiana. Su Canale 5 andava in onda la replica di Scherzi a parte.

L'ultima edizione è stata nel 2018 con la conduzione di Paolo Bonolis, che tre anni prima aveva realizzato due speciali insieme al team delle Iene. Scherzi a parte, uno dei titoli più celebri dell'int ...

RisorgiMarche, il filo non si interrompe. Il 18 luglio si parte.

«Una scommessa partita 4 anni fa, diventata realtà grazie ai vostri sforzi ... Si andranno infatti a valorizzare aspetti non valorizzati prima. L’auspicio - scherza l’attore - è che “RisorgiMarche” ...

